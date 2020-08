Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Am Sonntag (16. August) wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium insgesamt weitere 49 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16 Uhr). Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 38.515 an. Davon sind ungefähr 35.445 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Hier geht's zum Baden-Württemberg-Ticker.

6.07 Uhr: Von diesem Montag an wird die Remsbrücke in Essingen saniert. Die Hauptverbindungsachse wird voraussichtlich bis Freitag, 11. September voll gesperrt. Die Einschränkungen und Umleitungen können Sie im Artikel nachlesen.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen