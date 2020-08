Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Auto unterwegs

Bopfingen-Oberdorf. Wie die Polizei mitteilt, entwendete ein Unbekannter aus einem Wohnhaus die Schlüssel eines Pkw und fuhr mit dem geklauten Auto nach Schwäbisch Gmünd. Vermutlich über die Haustüre drang am Sonntagmorgen ein Unbekannter gegen 2.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Kastellstraße ein und entwendete daraus den Fahrzeugschlüssel von einem blauen VW Touran sowie einen weiteren Schlüsselbund. Anschließend fuhr der Täter mit dem vor dem Gebäude abgestellten Touran davon und streifte dabei eine Betonmauer. Gegen 5.45 Uhr wurde der entwendete Pkw in der Goethestraße in Schwäbisch Gmünd nach einem Zeugenhinweis festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde von einem 46-Jährigen gesteuert, der unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.