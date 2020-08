Wer hat die schwerste Tomate?

Aalen. Sie bauen selbst Tomaten an? Dann können Sie uns jetzt den ganz besonderen Ostalb-Rekord 2020 liefern: Wir suchen die schwergewichtigste, im Ostalbkreis selbst angebaute Tomate. Helfen Sie uns, das besondere Tomatenexemplar zu finden!

Kommen Sie an diesem Dienstag, 18. August, zwischen 17 und 18 Uhr in den Hof der Schwäbischen Post, Bahnhofstraße 65, in Aalen. Bringen Sie Ihr schwerstes Tomatenexemplar mit, das sie selbst angebaut haben. Die Redaktion der Ostalb-Rekorde wird Ihre Tomate wiegen, dann das Tomaten-Gewicht, Ihren Namen und Ihre Adresse samt Telefonnummer notieren. Anschließend bitten wir Sie um ein Foto mit Ihrem Tomatenexemplar. Das Foto möchten wir in der SchwäPo veröffentlichen, sollte Ihre Tomate Rekordhalter sein.

Bitte bringen Sie Ihre prachtvolle Tomate mit und auch einen Mund-Nasen-Schutz. Beachten Sie bitte die Abstands- und Hygiene-Regeln. cow