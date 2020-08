Auf der Autobahn ausgebremst - Polizei sucht Zeugen

Schwäbisch Hall. Ein 36-jähriger VW-Fahrer ist am Freitag gegen 11.20 Uhr auf der Autobahn A6 von einem unbekannten Audifahrer ausgebremst worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 36-Jährige in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen der Ausfahrt Kupferzell und der Ausfahrt Schwäbisch Hall auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Dabei wurde er von einem Audi-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen überholt. Anschließend setzte sich der Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug vor den VW und verlangsamte seine Geschwindigkeit so, dass der VW-Fahrer ebenfalls gezwungen war von den zulässigen 120 Stundenkilometer auf etwa 70 abzubremsen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon (0791) 4000 zu melden.