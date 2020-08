Mit alten Knochen zum Archäopark Vogelherd

Niederstotzingen. Am Sonntag, 23 August, können kleine und große Besucher ab 11 Uhr ihre „Schätze“ (Knochen oder Steine) von Dr. Susanne Münzel und Benjamin Schürch von der Eberhard Karls-Universität Tübingen bei der Vogelherdhöhle bestimmen lassen. Wer also beim Garten umgraben einen interessanten Stein oder gar Knochen entdeckt hat, der kann seinen Fund an diesem Tag im Archäopark Vogelherd bestimmen lassen. Es entstehen keine Zusatzkosten und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos unter www.archaeoparkvogelherd.de