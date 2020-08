Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.35 Uhr: Dieses Thema ist in Gmünd Dauerbrenner: Amazon. Die Seitengässler, ein Zusammenschluss kleinerer Händler in Gmünds Gassen, sind gegen eine Ansiedlung von Amazon, weil dies „eine Bedrohung vieler Existenzen“ bedeuten würde. In der Diskussion um eine mögliche Ansiedlung von Amazon, hatte Bürgermeister Jürgen Stempfle im GT-Interview gesagt, „für ein bestimmtes Klientel – Ungelernte, Frauen ohne Ausbildung oder Geflüchtete“ – seien diese Arbeitsplätze eine Riesenchance. Das hagelte große Kritik. Nun reagiert der Bürgermeister.

6.15 Uhr: Grundsätzlich sind die niedergelassenen Ärzte für die Corona-Testungen der Reiserückkehrer zuständig. Nun soll für den Ostalbkreis vorsorglich eine zentrale Abstrichstelle hinzukommen. Hierzu erarbeitet der Ostalbkreis, gemeinsam mit der Kreisärzteschaft Aalen und der Kreisärzteschaft Schwäbisch Gmünd, ein Konzept, heißt es aus dem Landratsamt. Über den Standort der künftigen zentralen Abstrichstelle im Ostalbkreis ist noch nichts bekannt.

6.10 Uhr: Ein Wohnhaus in der Heidestraße wurde am Sonntagmorgen, gegen 0.10 Uhr von Unbekannten mit Eiern beworfen. Dadurch wurden Hauswand, Balkongeländer und Fenster beschmutzt. Hinweise an die Polizei Aalen, Tel. (07361) 5240.

6.07 Uhr: Auch auf den Schienen ist zur aktuellen Stunde alles im grünen Bereich, es werden keine Verspätungen oder Ausfälle gemeldet.

6.05 Uhr: Starten wir mit einem Blick auf die Straßen der Ostalb am Dienstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.