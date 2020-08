Umfrage: Der TSV Essingen spielt am Mittwoch gegen den VfR Aalen - wer gewinnt?

Am Mittwoch stehen sich die beiden Mannschaften im WFV-Pokal wieder gegenüber. Was tippen Sie wer gewinnt? VfR oder TSV? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Sorgt der Außenseiter erneut für eine Überraschung? Im Testspiel vor gut drei Wochen besiegte der TSV Essingen den VfR Aalen mit 4:2. Am Mittwoch stehen sich die beiden Mannschaften im WFV-Pokal wieder gegenüber. Anpfiff: 17.30 Uhr im Schönbrunnenstadion.

Was glauben Sie: Wer gewinnt? Machen Sie mit bei unserer Umfrage unten im Artikel

Info: Nach wie vor dürfen nur 499 Zuschauer bei einem Fußballspiel dabei sein. Auch in diesem besonderen Derby am Mittwoch. An diesem Dienstag um 19 Uhr wird der TSV Essingen 220 Karten in seinem Vereinsheim verkaufen. Beim VfR Aalen gibt es die Tickets am Dienstag von 16 bis 18 Uhr in der VfR-Geschäftsstelle. Die Karten kosten regulär 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.