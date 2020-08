Schwäbisch Gmünd: angeblich Toter doch putzmunter

Schwäbisch Gmünd. Einen nicht lustigen Scherz hat sich ein junger Mann am Montagabend in Schwäbisch Gmünd erlaubt. Wie die Polizei berichtet, rief ein 29-Jähriger kurz vor 20 Uhr in der Barnsleyer Straße einer Personengruppe zu, dass in der Nähe eine tote Person liegen würde. Im Zuge der folgenden Ermittlungen stellten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers jedoch schnell fest, dass der angebliche Tote wohlauf war. Er wurde bei der abendlichen Brotzeit sitzend angetroffen. Der junge Mann zeigte sich einsichtig, entschuldigte sich und versprach, derartige Scherze künftig zu unterlassen.