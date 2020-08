Fledermäuse lösen Polizeieinsatz aus

Aalen. Eine verängstigt 24-Jährige hat am Dienstag gegen 1 Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen, nachdem sich Fledermäuse in ihre Wohnung im Saumweg verirrt hatten. Laut Polizei war die junge Frau war dermaßen aufgeregt, dass die herbeigerufenen Beamten die nachtaktiven Tieren durch das Öffnen des Fensters wieder in die Freiheit entließen.