Wasserturm mit Graffiti beschädigt

Neuler. Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte die Außenfassade des Wasserturms am Hartbuck in Neuler mit Farbe besprüht und lockerten an einer dort aufgestellten Sitzbank die Befestigungsschrauben. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Wie die Polizei berichtet bemerkten Anwohner am Montagabend zwei Frauen im Alter von etwa 25 bis 28 Jahren, die sich zwischen 19 und 20.30 Uhr an der Örtlichkeit aufgehalten haben. Ob die beiden, die mit einem VW Golf unterwegs waren, mit den Sachbeschädigungen zu hatten, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Ellwangen aufgenommen wurden. Hinweise bitte unter Tel.: (07961) 9300.