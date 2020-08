Kreisstraße bei Ebnat gesperrt

Ebnat. Die Kreisstraße 3033 zwischen Großkuchen und der Kreisgrenze in Fahrtrichtung Ebnat wird von Montag, 24. August, bis Samstag, 10. Oktober, für den gesamten Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Das teilt das Heidenheimer Landratsamt mit. In diesem Zeitraum werde die Fahrbahn saniert. Die Umleitung erfolge von Großkuchen über die K 3033, die B 466 Richtung Neresheim und die Landesstraße L 1084 über Elchingen nach Ebnat, sowie in entgegengesetzter Richtung. Die Bedarfsumleitungsstrecke U 14 der BAB A7 von der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen zur Anschlussstelle Heidenheim verlaufe während dieses Zeitraums über die Landesstraße L 1084 in Richtung Elchingen, Neresheim, die B 466 nach Steinweiler und Nattheim bis zur Anschlussstelle Heidenheim.