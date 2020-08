Wie funktioniert der Zoll? Ein Paket aus einem Nicht-EU-Land kommt meist in Frankfurt an. Dort wird es vorsortiert und an die Zollstelle in der Nähe des Empfängers gesendet, etwa, wenn keine Rechnung enthalten ist. Vor Ort muss der Empfänger das Paket öffnen. Stellt der Zollbeamte einen verbotenen Inhalt fest, darf der Empfänger sein Paket nicht mitnehmen – eventuell kommt eine Strafe auf ihn zu.

Der genaue Blick: Wer im Netz bestellt, sollte das Impressum überprüfen, um herauszufinden, woher die Ware kommt. Und: „Immer mit Paypal bezahlen, denn dort gibt es einen Käuferschutz“, sagt Zoll-Pressesprecher Hagen Kohlmann.

Der Wert: Unterschreitet eine Sendung aus einem Drittland 22 Euro (inklusive Versand), muss kein Zoll bezahlt werden. Kostet die Sendung zwischen 22 und 150 Euro, ist eine Einfuhrumsatzsteuer in der Regel von 7 oder 19 Prozent fällig. Bei Sendungen mit einem Wert von mehr als 150 Euro muss zudem Zoll gezahlt werden.