Polizei jagt 22-jährigen Polofahrer

Stimpfach/Frankenhardt. Am Dienstag, kurz vor 24 Uhr, kam einer Polizeistreife in der Kirchstraße in Stimpfach ein 22-Jähriger mit seinem VW Polo entgegen. Als die Streife wendete, um das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, beschleunigte der junge Mann seinen Wagen stark und konnte erst auf der B 290 wieder eingeholt werden.

Der 22-Jährige ignorierte sämtlich Anhaltezeichen und setzte seine Flucht über Jagstheim in Richtung Onolzheim, über die L 1066 in Richtung Gründelhardt und Oberspeltach fort. Während der Verfolgungsfahrt war, laut Polizei, der Polo mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Aufgrund dessen verlor der 22-Jährige in der Ortsmitte von Oberspeltach in einer engen Kurve die Kontrolle über den Wagen und fuhr in eine Hecke.

Die Beamten nahmen den Fahrer vorläufig fest. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 22-Jährige weder im Besitz eines Führerscheins war, sein Fahrzeug keine Zulassung hatte und die Kennzeichen zudem gefälscht waren. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren.