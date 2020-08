Fantastisches Schauspiel der Natur über dem Schönenberg

Naturgewalt Gewitter ziehen dieser Tage immer wieder über Ellwangen hinweg. Einen solchen Moment hat auch Simon Rupp aus Neuler im Bild festgehalten. Sein beeindruckendes Foto – aufgenommen vom Ellwanger Schloss aus –zeigt den Augenblick eines Blitzeinschlags hinter dem Schönenberg. Statt der gewittrigen Wetterlage steigen die Temperaturen bei ungestörtem Sonnenschein in den nächsten Tagen weiter an und sollen am Freitag in der Region Höchstwerte von bis zu 32 Grad Celsius erreichen.