Am Donnerstag scheint häufig die Sonne

Am Donnerstag wird das Wetter auf der Ostalb wieder freundlich. Es gibt einen Wechsel aus Sonne. Dazu steigen die Werte im Vergleich zum Mittwoch nochmals an, maximal 27 bis 31 Grad. 27 Grad werden es in Neresheim, 28 in Bopfingen, 29 in Ellwangen, 30 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 31 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es nur leicht bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 19 bis 15 Grad. Am Freitag scheint ebenfalls häufig die Sonne. Es wird noch einen Ticken heißer, bis zu 33 Grad. Am Wochenende verabschiedet sich die große Hitze aber schon wieder. Da uns die Schauer erst am Samstagnachmittag erreichen, kann es nochmals bis zu 25 Grad geben. Am Sonntag wechseln sich Sonne, Wolken und einzelne Schauer ab. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad.