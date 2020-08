Auto schanzt über Kreisverkehr und kracht in einen Garten

Blaulicht Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend.

Obersontheim. Mit einem gewaltigen Schlag ist am späten Mittwochabend gegen 20 Uhr ein Autofahrer mit einem Fahrzeug in einen Garten in Obersontheim gekracht und auf der Seite zum Liegen gekommen. Der Fahrer eines PKW war zuvor auf der Landesstraße 1066 zwischen Obersontheim und Markertshofen unterwegs und war mit überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und über einen Kreisverkehr geschanzt. Nach ersten Informationen der Polizei war ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Weitere Informationen folgen im Laufe des Donnerstages. mbu