3:0 gegen Lyon FC Bayern im Finale

Bayern München ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und ins Endspiel der Champions League eingezogen. Das Team von Trainer Hansi Flick schlug am Mittwochabend im Halbfinale Olympique Lyon mit 3: 0 (2: 0) und trifft damit am kommenden Sonntag (21 Uhr/Sky/DAZN) auf das von Thomas Tuchel trainierte Paris St. Germain. Der deutsche Rekordmeister konnte allerdings nicht an die Gala-Vorstellung im Viertelfinale anknüpfen, in dem die Bayern den FC Barcelona mit 8: 2 besiegten.

Vielmehr war es trotz des klaren Endresultats ein hartes Stück Arbeit für die Münchner, die Anfang der ersten und zweiten Hälfte ungewohnte Schwächen und Nachlässigkeiten zeigten-und wahrlich Glück hatten, dass der Gegner zu ungenau zielte. Lyons Sturmtank Memphis Depay lief schon nach vier Minuten nach einem schnellen Pass in die Schnittstelle der Bayern-Abwehr davon, tauchte plötzlich alleine vor Torwart Manuel Neuer auf und schoss, traf aber nur das Außennetz. Dann setzte Depays Sturmpartner Toko Ekambi den Ball aus kurzer Distanz lediglich an den Pfosten (17.).

Hansi Flick vertraute der Anfangself aus dem Viertelfinale. Und diese antwortete im Stile einer Klassemannschaft, schlug im Gegenzug eiskalt zu-und konnte sich dabei mal wieder auf die individuelle Klasse der Offensivreihe verlassen. Rechtsaußen Serge Gnabry schüttelte mehrere Gegenspieler ab und drosch den Ball dann humorlos aus 18 Metern in den Kasten (18.).Ein tolles Tor, das bitter war für die starken Franzosen, die dem Favoriten das Leben mit aggressiver Zweikampfführung und schnellen Gegenstößen schwer machten.

Die Bayern führten 1: 0-und legten nach 33 Minuten nach. Wieder war Gnabry, bester Akteur seines Teams in Hälfte eins, zur Stelle, stocherte einen Abpraller über die Linie. Nun ließen die Münchner den Ball schön laufen, wurden sicherer, schienen die Sache im Griff zu haben.

Lyon, Tabellensiebter in der abgelaufenen Saison in Frankreich, aber stemmte sich nach Wiederanpfiff mit Macht gegen die Niederlage. Ekambi vergab eine Top-Chance auf den Anschlusstreffer (58.),scheiterte am starken Manuel Neuer im Tor des deutschen Meisters. Auf der Gegenseite verpassten Ivan Perisic und der eingewechselte Coutinho den dritten Bayern-Treffer.

Diesen dritten Treffer markierte schließlich Torjäger Robert Lewandowski, der sich über weite Strecken dieser Partie schwer getan hatte. Nach schönem Freistoß von Joshua Kimmich köpfte der Pole zum 3: 0 ein. Es war die Entscheidung zwei Minuten vor dem Abpfiff in Lissabon. Lyon war geschlagen.

Am Ende jubelten die Bayern über den zehnten Champions-League-Sieg in dieser Spielzeit-und über die erste Finalteilnahme nach 2013. Am Sonntag kann der Meister und Pokalsieger das Triple holen.