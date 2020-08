Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.10 Uhr: In der vergangenen Woche kontrollierte die Polizei bei einer Schwerpunktkontrolle am Aalener ZOB, ob Fahrgäste ihre Masken auf hatten. Angesichts der zunehmenden Nachlässigkeit und bisweilen mutwilligen Disziplinlosigkeit beim Befolgen der Maskenpflicht im ÖPNV wurde die Untergrenze des Bußgeldes vom Land nun deutlich erhöht.

6.05 Uhr: Der FC Bayern München steht im Finale der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick setzte sich am Mittwoch im Halbfinale des Turniers in Lissabon mit 3: 0 (2: 0) gegen Olympique Lyon durch. Gegner im Endspiel am Sonntag ist Paris Saint-Germain mit dem Trainer Thomas Tuchel. Für die Bayern trafen Serge Gnabry (18. und 33. Minute) und Robert Lewandowski (88. Minute).

6.03 Uhr: Auf Straßen und Schienen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut an Ihr Ziel!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.