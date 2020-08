Schwerer Arbeitsunfall in Abtsgmünd: 33-Jähriger stürzt vom Dach

Abtsgmünd. Ein 33-jähriger Handwerker verletzt sich am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle im Gewerbegebiet Osteren schwer. Er verrichtete gegen 15.20 Uhr auf einem Gebäudedach Flaschnerarbeiten, als er das Gleichgewicht verlor und vom Dach stürzte. Er fiel auf einen Schotterhaufen und verletzte sich schwer, woraufhin er an der Unglückstelle notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Für die Versorgung des Patienten war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.