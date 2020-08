Rauschgift, Geld und Waffen: Großeinsatz in Heidenheim und Göppingen

Heidenheim/Göppingen. Bei Durchsuchungen in insgesamt 14 Gebäuden im Raum Heidenheim und Göppingen hat die Polizei am Donnerstag Rauschgift, Geld und Waffen sichergestellt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, teilen Polizeipräsidium Ulm und Staatsanwaltschaft Ellwangen mit. Weitere Informationen veröffentlicht die Polizei voraussichtlich am Freitag.