Unbekannte schlägt Frau ins Gesicht

In einer Aalener Gaststätte kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Streit zwischen zwei Frauen

Aalen. Leichte Verletzungen im Gesicht zog sich eine 31-Jährige beim Streit mit einer bislang unbekannten Frau zu. Die beiden hielten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2.45 Uhr in einer Gaststätte in der Gartenstraße auf, teilt die Polizei mit. Beim Streit wurde die 31-Jährige von ihrer Kontrahentin zunächst an den Haaren gezogen und dann auf die Nase geschlagen. Ermittlungen bezüglich der Täterin wurden vom Polizeirevier Aalen aufgenommen.