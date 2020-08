Spaziergänger findet Leiche im See bei Spraitbach

Spraitbach. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, wurde an diesem Donnerstagmittag um kurz vor 12 Uhr eine Leiche im See bei Spraitbach gefunden. Ein Spaziergänger habe die tote Person entdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, so die Polizei. Man gehe nach aktuellen Erkenntnissen von einem Unglücksfall aus. Näheres zur Person sei bislang nicht bekannt.