Am Freitag ist Schwitzen angesagt

Am Freitag scheint auf der Ostalb wieder häufig die Sonne. Es wird der heißeste Tag der Woche. Somit steigen die Werte im Vergleich zum Donnerstag nochmals etwas an, maximal 30 bis 34 Grad. 30 Grad werden es in Neresheim, 31 in Bopfingen, 32 in Ellwangen, 33 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 34 Grad. Doch schon am Wochenende verabschiedet sich die große Hitze, dazu wird es wechselhafter. Am Samstag kann es immer wieder mal regnen, selbst kurze Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Die Sonne wird sich aber auch immer wieder mal zeigen. Die Höchsttemperatur liegt bei knapp über 25 Grad. Am Sonntag gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regenschauern. Die Temperaturen liegen um 25 Grad. In der kommenden Woche pendeln sich die Werte grob um 25 Grad ein. Zum Wochenanfang liegen sie knapp darunter und ab der Wochenmitte kann es kurzzeitig auch etwas wärmer werden. Eine neuerliche Hitzewelle ist aber nicht in Sicht. Der August verabschiedet sich also mit angenehmen sommerlichen Werten.