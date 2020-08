Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.30 Uhr: Dass die Zahl der Gäste im Winter wieder weniger wird, ist allen Aalener Gastronomen bewusst. Weniger Platz, Unsicherheit der Gäste und vor allem wisse man ja sowieso nicht, wie es mit Corona und den Bedingungen weiter geht. Einige Gastronomen haben sich während Corona mit Lieferdiensten über Wasser gehalten. Ein Vorteil, der ihnen auch für den Winter eine gewisse Sicherheit gibt. Aber da geht nicht allen so. "Am meisten Sorge macht mir die fehlende Perspektive zum Jahresende", sagt Rambazamba-Inhaber Martin Dannenmann.

6.08 Uhr: Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, wurde an diesem Donnerstagmittag um kurz vor 12 Uhr eine Leiche im See bei Spraitbach gefunden. Derzeit gehe man von einem Unglücksfall aus.

6.05 Uhr: Mehrere Küstenregionen Kroatiens gelten von deutscher Seite ab sofort als Corona-Risikogebiete. Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Es geht um Sibenik-Knin und Split-Dalmatien. Von der Einstufung als Risikogebiet betroffen sind auch der Küste vorgelagerte Inseln wie Brac oder Hvar. Für Teile Rumäniens (Timis, Mehedinti und Ialomita) hob das Auswärtige Amt die Reisewarnung auf, ebenso für Luxemburg.

6.03 Uhr: Auf Straßen und Schienen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Freitag.