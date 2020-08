Einbruch in Lauchheimer Wohnhaus

Lauchheim. Durch ein aufgehebeltes Fenster der Einliegerwohnung gelangt ein Unbekannter zwischen Montag und Donnerstag in ein Wohnhaus in der Hardtsteige in Lauchheim. Er öffnete Schränke und Schubladen im gesamten Haus und durchsuchte sie. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Am Fenster entstand Sachschaden von ca. 200 Euro.