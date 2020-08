60-Jährige mit über drei Promille gestürzt

Die Frau versuchte in ein Taxi am Gmünder Torplatz zu steigen

Aalen. Mit über drei Promille stürtze am Donnerstag gegen 19.40 Uhr eine 60-jährige Frau auf die Straße, als sie am Gmünder Torplatz versuchte in ein Taxi zu steigen. Wie die Polizei berichtet, verständigten vorbeikommende Passanten den Rettungsdienst. Als ein Krankenwagen und Beamte des Aalener Polizeireviers vor Ort eintrafen, lag die 60-Jährige, die deutlich betrunken war, noch auf dem Boden. Ein entsprechender Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.