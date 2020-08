Schwäbisch Hall: Lehrer unter Missbrauchsverdacht in Untersuchungshaft

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall dauern an.

Schwäbisch Hall. Eine 14-jährige Schülerin vertraute sich vor den Sommerferien ihrem Schulsozialarbeiter an und offenbarte, das sie in der Vergangenheit von ihrem Klassenlehrer sexuell missbraucht worden war. Das teilen Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall und das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Die Tat habe sich bereits vor mehreren Jahren ereignet. Im Verlauf der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei meldete sich eine weitere, minderjährige Schülerin, an der sich der 62-jährige Deutsche ebenfalls vergangen haben soll.

Im Rahmen einer Hausdurchsuchung wurde der tatverdächtige Pädagoge festgenommen und nachfolgend dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall dauern an.