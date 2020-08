Stau: Unfall auf der B29 bei Mögglingen

Mögglingen. Auf der Umgehungsstraße der B29 bei Möggingen hat sich in Fahrtrichtung Aalen am Freitagabend ein Unfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei seien zwei Personen leicht verletzt. Wie eine Zeugin der Polizei meldet, sei ein Auto von einer Leitplanke zur anderem geschleudert. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Der rechte Fahrstreifen ist aber wieder befahrbar, so die Polizei. Ein Abschleppdienst sei auf der Anfahrt.