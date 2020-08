Weggeworfene Zigarette löst Schwelbrand an Bahngleis aus

Aalen. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen rückte am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann zu einem Schwelbrand an einer Eisenbahnschwelle in der Hirschbachstraße aus. Wie die Polizei berichtet, hatte jemand offensichtlich achtlos eine Zigarette weggeworfen. Ein trockener Holzschweller im Gleisbett fing daraufhin an sich zu entzünden.

Der Brand konnte dank aufmerksamer Passanten und dem schnellen Einsatz der Feuerwehr Aalen zeitnah gelöscht werden und dadurch ein größerer Sachschaden verhindert werden.