Laster übersehen und gegen Baum gekracht

Aalen. An der Kreuzung der Bundesstraße 466 / Kreisstraße 3314, am sogenannten Schweindorfer Kreuz auf dem Härtsfeld, hat sich am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem 18-Jähriger mit seinem Auto frontal gegen einen Baum krachte. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt, teilt die Polizei mit. Aus noch ungeklärter Ursache übersah der 18-jährige Chrysler-Fahrer einen Laster, der Vorfahrt hatte und prallte mit diesem zusammen. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert und krachte anschließend frontal gegen einen Baum. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.