Unfall an der Osterbucher Steige: Feuerwehr muss Frau aus Auto befreien

Aalen. Eine Autofahrerin wurde bei einem Unfall an der Osterbucher Steige in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Obwohl die Polizei zuerst von schweren Verletzungen ausging, konnte das nicht bestätigt werden, teilt die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Gegen 23.10 Uhr war die BMW-Fahrerin auf der Osterbucher Steige in Richtung Aalen unterwegs, als sie links in einen Parkplatz abbiegen wollte. Als der Mercedes-Fahrer hinter ihr überholt habe, kam es zum Unfall, so die Polizei. Die Feuerwehr war mit 17 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Auch ein Notarzt war vor am Unfallort. Der Schaden an beiden Autos wird auf 25.000 Euro geschätzt.