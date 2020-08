Am Montag zeigt sich ab und zu die Sonne

Am Montag wird das Wetter auf der Ostalb so ähnlich, wie am Sonntag. Es gibt einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ganz vereinzelt kann es auch noch etwas regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 19 bis 23 Grad. 19 Grad werden es in Neresheim, 20 in Bopfingen, 21 in Ellwangen, 22 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 23 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 10 bis 7 Grad. Am Dienstag tagsüber scheint häufig die Sonne. Die Werte steigen etwas an, maximal 24, örtlich auch 25 Grad. Am Mittwoch könnte es turbulent werden. Die Wettermodelle simulieren derzeit einen Sturm, mit Windgeschwindigkeiten bis 75 Kilometer pro Stunde.