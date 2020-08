Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.05 Uhr: Was für ein packendes Finale in Lissabon: Der FC Bayern bleibt weiterhin ungeschlagen und holt sich den begehrten Henkelpott. Dank Matchwinner Kingsley Coman und dem bärenstarken Manuel Neuer hat der FCB in einem packenden Duell der Giganten zum zweiten Mal nach 2013 den Titel-Dreierpack geholt. Im Endspiel der Champions League überwältigte der deutsche Rekordmeister das Millionen-Ensemble von Paris St. Germain mit den Weltstars Neymar und Kylian Mbappe sowie dem deutschen Trainer Thomas Tuchel mit 1: 0 und holte sich zum sechsten Mal in seiner ruhmreichen Vereinsgeschichte den begehrten Henkelpott. Eine Spielzusammenfassung finden Sie hier.

6.02 Uhr: Ein Blick auf die Straßen der Ostalb: aktuell gibt es keine Staus zu melden.

