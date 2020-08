55-Jährige mit zwei Promille unterwegs

Westhausen. Eine 55-Jährige ist am Sonntagabend mit ihrem Auto auf der B 290 bei Westhausen Schlangenlinien gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau mit zwei Promille unterwegs. Zeugen beobachteten gegen 23 Uhr wie sie von der A7 kommend, an der Anschlussstelle Westhausen in ihrem Auto Schlangenlinien fuhr. An der Einmündung zur B 290 hielt sie an, nachdem nachfolgende Autofahrer mehrfach die Lichthupe betätigt hatten. Von Beamten des Polizeireviers Aalen wurde die 55-Jährige anschließend kontrolliert und musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben.