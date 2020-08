Spannende Aktionstage für junge Forscher

Aalen. Unter dem Motto „Pflanzen finden und pressen“ erzählte Apothekerin Andrea Benz jungen Pflanzenforschern im Rahmen des Kinderferienprogrammes jede Menge Spannendes, Lustiges und Kurioses über Pflanzen. So kommt aus der gelben Knospe des Johanniskrautes ein Saft, der sich rot verfärbt – und die Schafgarbe trägt ihren Namen, da Schafe nur die Blätter der Schafgarbe fressen und nicht die Blütenstände. Auch das Spitzwegerich-Wettschießen kam zum Einsatz. Dazu gab’s reichlich Tipps zur Anwendung der Pflanzen und viele Antworten auf die eifrigen Fragen der Pflanzenforscher.

Im Anschluss wurden in der Hofherrn-Apotheke Blumenpressen gefüllt. Zwei Wochen später klebten die Kinder die gepressten Pflanzen freudig in ihr selbst gestaltetes „Herbarium“ ein. So nennt man eine Sammlung getrockneter und gepresster Pflanzen. Für das Team der Hofherrn-Apotheke und die Kinder waren es zwei wunderschön interessante Aktionstage.