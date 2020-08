Ein ordentlicher Dienstag - doch ein teils stürmischer Wind kündigt sich schon an

Am Dienstag wird das Wetter auf der Ostalb ordentlich. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 21 bis 25 Grad. 21 Grad werden es in Neresheim, 22 in Bopfingen, 23 in Ellwangen, 24 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 25 Grad. Da es ist in der Nacht zu Mittwoch meist bewölkt ist und es immer windiger wird, sinken die Werte kaum ab: 20 bis 16 Grad. Am Mittwoch wird es sehr windig bis stürmisch – mit Böen zwischen 60 und 75 Kilometer pro Stunde. Ein Sturmtief zieht von den Britischen Inseln Richtung Deutschland. Die stärksten Böen gibt es dabei in West- und Norddeutschland – 90 bis 100 Kilometer pro Stunde. Die Ostalb bekommt die Ausläufer dieses Sturmtiefs zu spüren. Das Wetter dazu wird passabel. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Auch am Donnerstag scheint häufig die Sonne, maximal 25 Grad. Dazu lässt auch der Wind wieder deutlich nach.