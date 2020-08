Kurzführung in Küche und Stube

Ellwangen. Das Schlossmuseum bietet im Rahmen der Kurzführungen am Donnerstagabend, 27. August, einen Rundgang in die historische Schlossküche, in die Gesindestube sowie Informationen zum Renaissance-Schlosshof an. Das Angebot richtet sich an Urlaubsgäste und Einheimische gleichermaßen. Die Örtlichkeiten werden dabei so gewählt, dass der erforderliche Cornora-Mindestabstand eingehalten werden kann.

Beginn ist um 19 Uhr. Die Dauer beträgt 45 Minuten. Es ist nur der übliche Museumseintritt zu bezahlen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich unter: info@schlossmuseum-ellwangen.de.

Infos unter www.schlossmuseum-ellwangen.de