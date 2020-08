28-Jähriger randaliert in Bopfingen

Bopfingen. Ein 28-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag randaliert und mehrere Menschen in Bopfingen angepöbelt. Das berichtet die Polizei. Demnach war der Mann gegen 00.15 Uhr zu Fuß unterwegs, wobei er an einer Gaststätte in der Nördlinger Straße vorbeikam. Dort pöbelte er mehrere Gäste an, bedrohte sie und beschädigte mehrere Pflanzkübel und Stühle im Außenbereich. Durch eine Angestellte konnte der Mann zunächst beruhig werden.

Auf seinem weiteren Weg passierte er ein Auto, in dem vier Menschen saßen. Auch diese beleidigte und pöbelte der 28-Jährigen an. Zusätzlich beschädigte er mit einem Stein das Auto und verpasste dem Fahrer mehrere Kopfstöße, wobei dieser leicht verletzt wurde.

Auch der eingetroffene Wirt der Gaststätte wurde angegriffen, weshalb er zurück in ein Auto flüchtete. Der 28-Jährige versuchte daraufhin mehrfach durch einen Spalt im Fenster an den Wirt zu gelangen, woraufhin die Fahrerin des Autos losfuhr. Der 28-Jährige wurde ein Stück mitgeschleift und verletzte sich dabei leichte.

Nachdem Beamte des Ellwanger Polizeireviers eingetroffen waren, nahm der 28-Jährige auch hier eine drohende Haltung ein und beleidigte die Polizisten. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.