Ellwangen im Schattenspiel

Natur Ellwangen als Schattenstadt – dieses Spiel von Licht, Wolken und Gebäuden hat SchwäPo-Reporterin Charlotte Braig im Bild festgehalten – vom Marktplatz aus am Landgericht vorbei. Auch in den nächsten Tagen werden immer wieder Wolken den sonst blauen Himmel „stören“. Die Temperaturen erreichen, laut Wettervorhersage am Mittwoch Werte von 17 bis zu 23˚Celsius; am Donnerstag Werte von 10 bis 21˚Celsius. Nachts bleibt der Himmel wolkenlos; die Sterne und der zunehmende Mond werden klar zu erkennen sein.