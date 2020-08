Kundgebung der AfD und Gegendemonstration auf dem Aalener Marktplatz

Zahlreiche Menschen versammeln sich am Dienstagnachmittag in der Innenstadt.

Aalen. Am Dienstag gab es am Marktplatz in Aalen eine Kundgebung der AfD. Redner waren die Bundestagsabgeordneten Martin Hess und Dr. Marc Jongen. Die Kundgebung stand unter dem Motto: "Raus aus der Krise - Rein in die Zukunft!". Gleichzeitig versammelten sich zahlreiche Menschen zu einer Gegendemonstration. Mit Plakaten und Transparenten standen sie am Rathausvorplatz. Ein ausführlicher Bericht folgt.