VfR schon am 2. September

Der VfR Aalen startet bereits am kommenden Mittwoch, 2. September (19 Uhr) in die Regionalligasaison. Und zwar mit einem Heimspiel gegen Steinbach Haiger. Die Gäste stehen als Hessenpokalsieger am zweiten September-Wochenende im DFB-Pokal gegen Sandhausen. Deshalb wurde das Regionalligaspiel gegen den VfR Aalen jetzt vorverlegt.