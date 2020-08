Ein teils stürmischer Mittwoch

Am Mittwoch gibt es auf der Ostalb eine Mischung aus Sonne und teilweise auch mal dichteren Wolken. Es ist sehr windig bis stürmisch, mit Spitzenböen zwischen 60 und 75 Kilometer pro Stunde. Die Spitzenwerte liegen bei 21 bis 25 Grad. 21 Grad werden es in Neresheim, 22 in Bopfingen, 23 in Ellwangen, 24 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 25 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 12 bis 10 Grad. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab, maximal 24 Grad. Am Freitag heißt es dann langsam aber sicher Abschied nehmen: Zum letzten Mal in diesem meteorologischen Sommer, wird die 25 Grad-Marke geknackt. Der erste Trend fürs Wochenende: Es wird häufig nass: maximal 20 Grad am Samstag und 17 Grad am Sonntag.