Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.50 Uhr: Geschäftsführer Heinz Lochmann ist bereit für die Wiedereröffnung des Traumpalasts am Donnerstag, 27. August. Desinfektionsmittel liegen bereit und auch die Abstandsbegrenzungen sind markiert. Um eine mögliche Infektionskette zurückzuverfolgen, müssen Besucher bei Online-Reservierungen ihre E-Mail-Adresse angegeben. Auch bei einer Reservierung an der Kinokasse müssen die Kunden ihre Telefonnummer und den Namen hinterlassen.

6.28 Uhr: Die Sanierung der Fahrbahnen und Stellplätze rund um das Landratsamt in Aalen geht seit Montag weiter. Die Zufahrt von der Julius-Bausch-Straße ist jetzt gesperrt. Eine Zufahrt von der Wilhelm-Merz-Straße aus ist möglich. Fußgänger können den Eingang Stuttgarter Straße nutzen.

6.17 Uhr: An diesem Mittwoch ist der Tag des Klopapiers! Und vor wenigen Monaten noch absolute Mangelware. Vor allem die Monate März und April waren für die größte Toilettenproduktionsfirma in Deutschland, Essity, absolute Ausnahmemonate. „Obwohl es nie einen tatsächlichen Mangel gab und zu jedem Zeitpunkt ausreichend produziert wurde, stieg die Nachfrage nach Hygienepapieren durch Hamsterkäufe rapide an“, bestätigt die Unternehmenssprecherin Michaela Wingefeld. Damit sich die leeren Rollen bei Ihnen nicht stapeln, haben wir ein paar praktische Tipps, was man damit alles tun kann.

6.06 Uhr: Alle Züge der Remsbahn fahren aktuell nach Plan. Die RB aus Ulm mit der regulären Fahrtzeit ab 5.56 Uhr fährt rund 30 Minuten später - der Halt in Aalen entfällt. Dementstprechend fällt die Fahrt von Aalen nach Ulm (Abfahrt 7.34 Uhr) aus. Das meldet die Deutsche Bahn.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer. Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen