57-Jährige mit falschem Gewinnversprechen betrogen

Mutlangen. Mehrfach hat ein Unbekannter im Laufe des Montags bei einer 57-Jährigen angerufen und ihr mitgeteilt, dass sie bei einem Preisausschreiben 38.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn ausbezahlt zu bekommen, müsste die Frau allerdings Google-Play-Cards im Wert von 1000 Euro kaufen und die entsprechenden Codenummern am Telefon durchgeben. Laut Polizei kam die gutgläubige Frau diesem Ansinnen in der Hoffnung auf die Auszahlung des Gewinnes nach. Der Anrufer meldete sich danach unverfroren noch einmal und gab an, dass sich die Gewinnsumme auf 83.000 Euro erhöht habe, weshalb natürlich weitere Zahlungen seitens der Frau nötig wären. Diese wurden jedoch von der 57-Jährigen abgelehnt.

