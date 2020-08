WFV-Pokal: Anpfiff beim Spiel des TSV Essingen gegen die Stuttgarter Kickers

Essingen. Als Underdog gewann der TSV Essingen auch in Runde drei des WFV-Pokals gegen den Regionalligisten VfR Aalen. Jetzt soll diese Überraschung gleich noch einmal gegen die Stuttgarter Kickers klappen. Die Kickers sind der absolute Topfavorit in der ebenfalls soeben erst gestarteten Fußball-Oberliga, so wie auch die Essinger in der Verbandsliga hoch gehandelt werden.

+++Wir werden diese Meldung während des Spiels aktualisieren.+++

-Das Spielt startet um 17.20 Uhr. Die Partie ist ausverkauft: 500 Zuschauer sind im Schönbrunnenstadion in Essingen.

-Der TSV Essingen startet mit folgender Elf: Jonas Gebauer, Tim Ruth, Camara Yamoussa, Niklas Weissenberger, Patrick Funk, Erman Kilic, Simon Knecht, Felix Nierichlo, Tobias Feisthammel, Janik Wiedmann, Patrick Auracher

-Schiedsrichter ist Matthias Wituschek aus Ulm