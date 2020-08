Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.22 Uhr: Seit fast zwei Wochen ist Essingens Ortsmitte für den Verkehr dicht. Das Land repariert die Remsbrücke, die Gemeinde bringt das umliegende Areal auf Vordermann. In den kommenden Tagen steht die Belagssanierung der Hauptstraße von der Remsbrücke bis zum Friedhofsweg an. „Die L 1165 muss in diesem Abschnitt voll gesperrt werden“, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) in einem Schreiben mit. Nicht befahrbar soll die Hauptstraße in diesem Bereich demnach von Montag, 31. August, bis Dienstag, 8. September, sein. Wie in Essingen nun umgeleitet wird, finden Sie im Artikel.

7.05 Uhr: Liebe Autofahrer: Auf der B 29 Stuttgart Richtung Aalen zwischen dem Grafenbergtunnel und Tunnel Sünchen steht ein defektes Auto - fahren Sie vorsichtig.

6.56 Uhr: Im engsten Familien- und Freundeskreis wurde der Killinger Maskenschnitzer Markus „Thore“ Thor beigesetzt. Er war völlig überraschend im Alter von nur 49 Jahren verstorben.

6.35 Uhr: Die inhabergeführte Bäckerei Weber in Mögglingen hat mit sofortiger Wirkung ihren Betrieb eingestellt. Betroffen sind alle vier Standorte in der Mögglinger Hauptstraße, Schechingen, Aalen-Unterrombach und Aalen-Dewangen sowie 31 Beschäftigte. Das bestätigt ein Mitarbeiter des Insolvenzverwalters Dr. Reinhard Schmid aus Stuttgart. Für die bisherige Betriebsinhaberin Sylvia Weber war es eine „Notbremse“. Im Gespräch erläutert sie die Gründe für das Aus.

6.21 Uhr: Nach dem 2:0-Erfolg vor einer Woche gegen den Ligakonkurrenten Dorfmerkingen gewann der Oberligist Stuttgarter Kickers am Mittwochabend auch sein WFV-Pokalspiel beim Verbandsligisten TSV Essingen mit 2:0 und zog damit ins Viertelfinale dieses Wettbewerbs ein. Mit Essingen ist der letzte Vertreter von der Ostalb aus dem WFV-Pokal ausgeschieden. Wir haben eine Spielzusammenfassung für Sie.

6.14 Uhr: Ein kurzer Blick für Pendler und Reisende auf die Schienen: Die Züge der Rems- und Brenzbahn rollen pünktlich los!

6.07 Uhr: Ein landwirtschaftliches Gebäude in Mannshaupten (Schorndorf) ist in Vollbrand geraten. In der Scheune sind Heu und Strohballen gelagert. Die Feuerwehr befinde sich im Löscheinsatz, wie die Polizei mitteilt.

6.03 Uhr: Auf Straßen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie gut an Ihr Ziel!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.