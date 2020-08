Technischer Defekt löst Schwelbrand in Firma aus

Oberkochen. Wegen eines technischen Defekts ist es am Mittwochabend in der Aalener Straße zu einem Schwelbrand in einer Firma gekommen. Laut Polizei wurde ein 32-Jähriger gegen 23.45 Uhr durch den ausgelösten Feueralarm in einem Firmengebäude auf den Schwelbrand aufmerksam. In einer Maschinenanlage hatten sich Späne entzündet. Nachdem erste Löschversuche fehlgeschlagen waren, verständigte der Mann die Feuerwehr, die den Band rasch löschen konnte.