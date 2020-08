62-Jähriger geschlagen, nachdem er Müllsünder zur Rede gestellt hatte

Ellenberg. Ein 62-Jähriger ist am Mittwoch verletzt worden, nachdem er die Insassen eines VW Ups zur Rede gestellt hatte. Diese warfen in der Hauptstraße gegen 14 Uhr Müll und Plastikflaschen aus dem Fahrzeug. Das teilt die Polizei mit. Demnach wurde der 62-Jährige in der Folge von den Insassen geschlagen und verletzt, auch ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der anhielt, wurde attackiert. Eine Fahndung nach dem VW Up mit Berliner Zulassung verlief erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.