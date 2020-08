Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. In den kommenden Tagen bekommen alle auf der Ostalb noch etwas Regennachschub. An diesem Freitag ist es erst noch recht freundlich. Allerdings tauchen im weiteren Tagesverlauf immer mehr Wolken auf und ab dem Nachmittag sind erste Schauer möglich. Es wird nochmals sommerlich warm, maximal 25, örtlich auch 26 Grad.

Am Samstag gibt es einen Wechsel aus vielen Wolken, etwas Sonne und einzelnen Regenschauern. Die Werte gehen etwas zurück, maximal 20 Grad.

Am Sonntag wird es häufig nass, teilweise kann es auch mal kräftiger regnen. Es wird noch etwas kühler, maximal 17 Grad. So viel kann man jetzt schon sagen: Der Sommer wird deutlich kühler ausfallen, als seine beiden Hitze-Vorgänger. In Sachen Niederschlag gab es große Unterschiede. An manchen Stellen des Härtsfeldes fiel extrem viel Regen – besonders im Juni und August. Am trockensten war es ganz im Westen des Ostalbkreises.Tim Abramowski