Auto kollidiert mit Motorrad - Biker leicht verletzt

Schwäbisch Gmünd. Ein Autofahrer ist am Donnerstag mit einem Motorrad zusammengestoßen, wobei sich der Biker leicht verletzt hat. Das teilt die Polizei mit. Demnach war ein 22 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag gegen 11.20 Uhr die L 1160 zwischen Weiler in den Bergen und Degenfeld unterwegs. Als er nach links auf einen dortigen Wanderparkplatz abbog, stieß er mit einem 57-jährigen Motorradfahrer zusammen, der sich gerade im Überholvorgang befand. Der Biker wurde leicht verletzt. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.